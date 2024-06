Heeft Tedesco zijn fout toegegeven met EK-selectie? "Verandering om de verandering"

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

Anderhalf jaar geleden begon de regeerperiode van Domenico Tedesco bij de nationale ploeg. De bondscoach haalde meteen de grove borstel door de selectie en verjongde de ploeg. Toch moest hij teruggrijpen naar routiniers als Thomas Meunier en vooral Axel Witsel.

Ex-bondscoach Marc Wilmots zag dat hij niet rond de speler van Atlético Madrid kon. "Wat ik kan benadrukken, is de buitengewone intelligentie van de positionering van Axel. Tedesco heeft geen fout gemaakt door hem op te roepen: het is een uitstekende keuze op het gebied van pure kwaliteit, veelzijdigheid en ervaring", zegt hij bij Sudpresse.

Nochtans leek Witsel helemaal uit de gratie te zijn gevallen. "Toen hij in België arriveerde, heeft de nieuwe bondscoach misschien toegegeven aan wat er in de lucht hing, namelijk verandering om de verandering."

"Bij de Federatie, na het Wereldkampioenschap en het vertrek van Roberto Martinez, had men het gevoel dat er een grote schoonmaak moest komen. In een soort bedrijfsredenering waarbij alles wordt weggevaagd en opnieuw wordt begonnen met een schone lei."

Tedesco zag echter waar het schoentje wrong. "Een beslissing die velen laat zullen vinden, maar die een teken van intelligentie is: in België kunnen we het ons niet veroorloven om Axel van de kaart te vegen."

"Ik herinner me dat na de achtste finale op het WK 2002, Aimé Anthuenis een groot aantal spelers op pensioen stuurde, samen met Walem en Verheyen. Dit markeerde het begin van een grote ellende voor het nationale team die tien jaar heeft geduurd."