Jonas De Roeck komt meteen al met mooie woorden voor Antwerp-supporters

Na het vertrek van Mark Van Bommel, neemt Jonas De Roeck over bij Antwerp. Hij had meteen al wat mooie woorden voor de fans.

Deze zomer zal er heel wat veranderen bij Antwerp. Er zullen heel wat spelers komen en gaan, terwijl er ondertussen ook al van coach werd gewisseld.

Op de laatste speeldag nam Mark Van Bommel afscheid van het publiek. Dat kon hij op gepaste wijze doen met een 3-1 overwinning tegen Anderlecht.

Jonas De Roeck werd aangesteld als nieuwe coach. Hij ondertekende een contract voor de komende twee seizoenen op de Bosuil. De coach kwam meteen al met mooie woorden voor de fans.

"Het is leuk als je complimenten krijgt of als mensen je welkom heten", begint hij tijdens een interview bij de club zelf. "Dat is positieve energie die ik meeneem naar dit seizoen toe. De supporters van Antwerp zijn gekend, geliefd en ook speciaal."

De Roeck was als speler zelf nog actief bij The Great Old. Hij speelde er 93 wedstrijden en kon daarin twee keer scoren. "Je moet het zelf beleven om te weten welk gevoel ze je geven", gaat hij verder.

"Ik kom altijd heel graag terug naar hier. Ik ben zelfs een paar keer naar een wedstrijd komen kijken. De mensen zijn altijd blij om mij te zien en ik ben altijd blij om hen te zien. Ik kijk ernaar uit om de mensen terug langs de velden, en natuurlijk in de tribunes, te zien."