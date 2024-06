'Speler die onlangs afscheid nam bij Club Brugge heeft al nieuwe club gevonden'

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft haar 19e landstitel veroverd op de slotspeeldag. In de kern zal er wel wat veranderen met oog op volgend seizoen.

Club Brugge staat voor een drukke zomer. De eerste zomertransfer werd al voorgesteld met Ardon Jashari, maar er zullen er ongetwijfeld nog volgen.

Op de bank heeft het bestuur logischerwijs besloten om het vertrouwen te behouden in coach Nicky Hayen. Hij nam over na het ontslag van Ronny Deila en deed het geweldig goed tijdens de play-offs.

In de spelerskern zal Brugge verschillende vertrekken moeten opvangen. Igor Thiago is al zeker van zijn transfer naar Brentford, terwijl bijvoorbeeld Nusa en Skov Olsen grote kans maken om deze zomer te vertrekken.

Van wie een vertrek nog zeker is, is Eder Balanta. De Colombiaanse verdediger zal zijn contract bij blauw-zwart aflopen en dat wordt niet verlengd.

Maar lang zal Balanta niet moeten wachten op een nieuwe uitdaging. Volgens AS zou hij binnenkort weer aan de slag kunnen in zijn thuisland. Atlético Nacional zou hem een contractvoorstel gedaan hebben. Nu ligt de bal in het kamp van de speler.