'KAA Gent blijft niet stilzitten en heeft oog laten vallen op nieuwe spits'

Malick Fofana, Gift Orban en Hugo Cuypers vertrokken allemaal bij KAA Gent afgelopen seizoen. Tarik Tissoudali bleef zo even als enige echte spits over, maar die kan nu ook op interesse rekenen.

De club maakt nu er nu veel werk van om versterking te halen vooraan. Andri Gudjohnsen werd als eerste zomertransfer al voorgesteld bij de Buffalo's.

Maar er kan nog meer aankomen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft KAA Gent haar oog laten vallen op Afimico Pululu. Hij speelt momenteel bij het Poolse Jagiellonia.

Hij kende een erg goed seizoen in de Ekstraklasa waar hij nummer vier in de topschutterslijst werd met 12 competitiedoelpunten. Gent zou al contact hebben gehad met de speler.

Pululu is een 25-jarige spits uit Angola. Hij speelde jarenlang in de jeugdreeksen bij FC Basel. In 2022 verliet hij Zwitserland om naar het Duitse Greuther Fürth te trekken, voordat hij in Polen terechtkwam.

