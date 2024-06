Club Brugge bijna verlost van Roman Yaremchuk, al zullen ze serieus verlies moeten accepteren

Roman Yaremchuk zijn uitleenbeurt aan Valencia is voorbij en de Spaanse club lichtte de aankoopoptie niet. In principe moest hij dus terugkeren naar Jan Breydel, maar de kans is groot dat dat niet meer zal gebeuren.

Club Brugge is op zoek naar een andere spits en Yaremchuk is overbodig geworden bij blauw-zwart. De Oekraïnse aanvaller wil wel nog geen knopen door hakken voor het EK en wil pas na het EK zijn beslissing bekendmaken. Maar in Turkije is men zo goed als zeker dat het Trabzonspor wordt. De club zou een akkoord hebben met Club Brugge over een transfer van om en bij de 3 miljoen voor de 28-jarige aanvaller. Dat is natuurlijk wel een groot verlies als je weet dat ze nog 16 miljoen euro voor hem betaalden aan Benfica in 2019. Yaremchuk kon de hoge verwachtingen in Jan Breydel echter nooit inlossen. Na een succesvolle periode bij Dynamo Kyiv maakte Yaremchuk in 2017 de overstap naar KAA Gen. Bij Gent ontwikkelde hij zich tot een van de belangrijkste spelers van het team met zijn goals en présence in de box. Internationaal gezien heeft Yaremchuk ook zijn stempel gedrukt. Hij heeft verschillende caps voor het Oekraïense nationale team en is er nog steeds een basisspeler.