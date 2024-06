Waar blijft de EK-beleving? Ook ex-bondscoach ziet nog geen EK-gekte en ook enthousiasme rond Rode Duivels is luw

Hebt u ook het gevoel dat de EK-gekte er niet echt is dit jaar? Eén van de grootste toernooien ter wereld wordt binnen een paar dagen afgetrapt en de beleving is er niet echt. Een resultaat van de te overvolle kalender?

Marc Wilmots is technisch directeur bij Schalke 04 en dus nauw betrokken bij het EK, want de Veltins-Arena is het strijdtoneel van drie groepsmatchen en een achtste finale. "Ik heb niet het gevoel dat het EK over een paar dagen begint", zegt Wilmots bij Le Soir.

"Ik kan alleen over Gelsenkirchen spreken, maar ik kan u verzekeren dat hier geen enkele opwinding voelbaar is. En ik weet niet waaraan dat ligt. Misschien komt het door de competitie die net is afgelopen, misschien door een teveel aan voetbal waardoor mensen de behoefte voelen om op de pauzeknop te drukken."

Ook de uitzwaaimatchen van de Rode Duivels konden maar op beperkte interesse rekenen. "De vlam van 2012 en de tien jaar daarna is misschien geleidelijk gedoofd. Het is geen kritiek, maar een constatering."

"En ik vind het jammer, want wat er ook in Qatar is gebeurd, België heeft het voor elkaar gekregen om een aantrekkelijke nationale ploeg te behouden. De patriottische gevoelens die de hype rond de Duivels omringden, zijn vervaagd. Wat men ook zegt, talent verkoopt tickets."

"Maar wat het Koning Boudewijnstadion een decennium lang tot leven bracht, was ook het herwonnen nationale trots. Iedereen weet het: voetbal is een bindmiddel dat mensen samenbrengt. Destijds maakte het idee van de uitdagingen van de Duivels veel indruk. En waarom? Gewoon omdat sterren in de rol van gewone burgers de mensen diep raakten in wat ze zijn: Belgen."