Heel goed nieuws voor paars-wit: Anderlecht krijgt flinke financiële boost door het EK

Anderlecht telt heel wat spelers die op EURO 2024 actief zullen zijn. Dat is niet alleen sportief goed voor de club, maar ook financieel.

Geen enkele eersteklasser in België zag meer internationals opgeroepen worden voor het EK dan Anderlecht. Maar liefst zes spelers van paars-wit zullen naar Duitsland trekken.

Met Jan Vertonghen en Zeno Debast zijn dat al twee Rode Duivels. Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Thomas Delaney en Anders Dreyer zullen hun best doen bij de nationale ploeg van Denemarken.

Naast het sportieve, is dit ook een leuke bonus voor de portemonnee bij de Brusselse club. Volgens HLN krijgt paars-wit 9.000 euro vergoeding per dag en per speler die actief is op het EK.

Dat zorgt ervoor dat Anderlecht al zeker is van 1,1 miljoen euro. Dat bedrag ontvangen ze sowieso aangezien de laatste groepswedstrijden op 26 juni worden afgerond.

Als de Rode Duivels en Denemarken het goed doen kan dit bedrag nog oplopen. Als de twee landen zich plaatsen voor de 1/8e finales, ontvangt Anderlecht 1,5 miljoen euro. Als België en Denemarken tegenover elkaar zouden staan in de finale, krijgt paars-wit 2 miljoen euro.

Er moet wel bij worden gezegd dat de contracten van Delaney, Vertonghen en Schmeichel op 30 juni aflopen, waardoor ze dan officieel geen speler meer van Anderlecht zijn. Daardoor krijgt de club na die datum dus ook geen vergoeding meer voor hen.