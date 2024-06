Speelt Club Brugge sterkhouder kwijt na EK? In ieder geval krijgen ze dan weer de jackpot

Veel Rode Duivels zitten nog met een transfer in hun hoofd net voor het EK begint. Dat is niet het geval voor Maxim De Cuyper, al zal de interesse de komende weken wel serieus toenemen.

De 23-jarige linksback van Club Brugge heeft immers zicht om als basisspeler aan het EK te beginnen nu er heel wat verdedigers de eerste match niet gaan halen. Bij blauw-zwart heeft hij nog een contract tot medio 2026 en er is op dit moment geen intentie om hem te verkopen.

Maar... hij heeft er al een uitstekend seizoen opzitten en is nu ook Rode Duivel geworden. Gezien zijn leeftijd en profiel zal hij zo wel in de kijker komen te staan bij buitenlandse clubs. Een offensieve linksachter is immers gegeerd.

Op dit moment wordt zijn marktwaarde al geschat op 9 miljoen euro, maar als hij een goed toernooi speelt, kan dat straks nog verveelvoudigen. De kans bestaat zelfs dat hij het hele toernooi basisspeler blijft als hij het goed doet.

Een transfer is dus nog steeds mogelijk, maar bij Club Brugge gaan ze hem niet voor een habbekrats laten gaan. De jackpot is opnieuw in zicht, want ze staan sterk.

Met het oog op de Champions League-campagne moet De Cuyper, jeugdproduct op Jan Breydel, ook niet vertrekken. In het andere geval moeten ze nog een vervanger aantrekken. Al ligt er al een schaduwlijst klaar.