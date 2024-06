Twijfels bij De Cuyper tegen grotere ploegen: "Ook al gezien bij Club Brugge"

Maxim De Cuyper zijn kansen om te spelen op het EK zijn na de blessure van Thomas Meunier nog gevoelig gestegen. Timothy Castagne is nu op rechts incontournable en op links liggen er kansen voor de 22-jarige back van Club Brugge. Al heeft Alex Teklak er nog bedenkingen bij.

De Cuyper deed het goed tegen Luxemburg, maar dat is wel een ploeg die 90 procent van de tijd op zijn eigen helft kampeert. "Het profiel van De Cuyper is interessant in een gesloten wedstrijd, waar het nodig is om een flankspeler te hebben die in staat is tot zowel interne als externe overlap", klinkt het bij Teklak in LDH.

"We zagen het tegen Luxemburg: na het uitvallen van Meunier was Doku gevaarlijker omdat hij niet in een één-tegen-twee situatie zat. Dit was ook mogelijk door de aard van het systeem, want met Meunier speelde België met drie achterin, met Castagne als rechtervleugelspeler.

"Met de inbreng van De Cuyper was het anders. Ik blijf echter voorzichtig met het starten van De Cuyper, om verdedigende redenen. Tegen een tegenstander met een scherpe vleugelspeler, wat doe je dan?"

Thomas Meunier ijverde al om hem hoger op het veld te zetten. "Wat zal zijn verdedigende gevoel zijn in een team dat hij nog maar net leert kennen?"

"We hebben gezien, met Club Brugge, dat hij soms in de problemen kwam op verdedigend vlak. Zijn offensieve samenwerking met Doku is duidelijk, maar op verdedigend vlak blijft het een onbekende factor.”