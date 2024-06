Ook België-Israël niet in ons land? De Israëlische pers laat weten dat match naar buitenland verplaatst wordt

De dubbele confrontatie in de Nations League tegen Israël roept vragen op qua veiligheid. Hoewel het bijna zeker is dat de verplaatsing van België niet in Israël zal plaatsvinden, zou de geplande thuiswedstrijd ook kunnen worden verplaatst.

Op 6 september start België zijn Europese Kampioenschap campagne 2025 tegen Israël, thuis. De wedstrijd zou dus plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion... maar de omstandigheden zijn bijzonder. De oorlog in Israël doet inderdaad twijfels rijzen over de organisatie van deze ontmoeting.

We herinneren ons: de wedstrijd tussen AA Gent en Maccabi Haifa vond wel degelijk plaats in Gent, maar werd achter gesloten deuren gehouden na een beslissing van de stad en autoriteiten. Sindsdien is de situatie in het Midden-Oosten niet bijster gekalmeerd.

Tijdens de kaartverkoop voor deze Nations League-campagne had de Belgische Voetbalbond al een signaal afgegeven: er waren geen tickets beschikbaar gesteld voor de eerste wedstrijd tegen Israël. "De veiligheidssituatie wordt geanalyseerd en de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Meer informatie volgt later," aldus de KBVB.

Israël meldt een mogelijke wedstrijd in Boedapest

In de Israëlische pers gaan ze nog een stap verder. Inderdaad, Sports Channel meldt dat de wedstrijden tegen Frankrijk, Italië en België allemaal zullen plaatsvinden in de Bozsik Arena in Boedapest... en ook dat België zijn wedstrijd in de Hongaarse hoofdstad zou willen verplaatsen!

Sports Channel beweert dat een Belgische delegatie aan de Israëlische federatie heeft laten weten dat de ontmoeting tussen de Rode Duivels en de Staat Israël niet in Brussel kan plaatsvinden vanwege veiligheidsredenen. De officiële beslissing zou echter pas volgende maand genomen worden.

Herinner u dat de FIFA op 20 juli, tijdens haar jaarlijkse congres in Bangkok, de aanvraag van de Palestijnse voetbalfederatie zal moeten onderzoeken, die onder andere heeft gevraagd om Israël uit alle internationale competities te verbannen. Het is mogelijk dat het vonnis pas na deze datum wordt uitgesproken.

Reactie van de KBVB

Gevraagd naar een reactie, houdt de KBVB vast aan de eerder gepubliceerde communicatie bij de start van de kaartverkoop voor de Nations League. Met één precisering: "er is nog geen beslissing genomen."

"Er is nog geen beslissing genomen over onze thuiswedstrijd tegen Israël. We staan in contact met de veiligheidsdiensten, de Stad Brussel en de federale regering. De veiligheidssituatie wordt geanalyseerd en de ontwikkelingen zullen nauwlettend worden opgevolgd. Meer informatie volgt later," aldus de KBVB.