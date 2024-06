Draconische maatregelen in Duitsland: regering vreest voor aanvallen

Duitsland laat niets aan het toeval over. Het land mag het EK organiseren, maar wil ook absoluut de veiligheid garanderen. Daarom nemen ze draconische maatregelen. Elke politieagent zijn verlof is ingetrokken.

Kort voor het EK voetbal in Duitsland is een gevaarlijke islamist gearresteerd die als beveiliger had gesolliciteerd. Berlijn maakt zich zorgen over dreigingen van hooligans en cyberaanvallen.

Alle verloven bij de politie zijn ingetrokken en fans zullen strenge veiligheidsmaatregelen merken. Duitsland verwacht miljoenen bezoekers en wil net als bij het WK 2006 een positief imago neerzetten.

Oud-aanvoerder Philip Lahm en minister Nancy Faeser benadrukken de intensieve veiligheidsmaatregelen, waaronder grenscontroles en een verbod op drones boven stadions.

Er zijn ook zorgen over recente terreuraanslagen en bedreigingen vanuit Rusland en links-extremistische sabotages. De politie heeft extra ondersteuning en waarschuwt voor mogelijk geweld van hooligans.

Bondskanselier Olaf Scholz benadrukt de zorgvuldige voorbereiding van de veiligheidsdiensten en moedigt de bevolking aan om van het evenement te genieten.