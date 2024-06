Officieel: deze speler keert België de rug toe om trouw te blijven aan zijn roots

Volg België nu via WhatsApp!

Jackson Tchatchoua heeft zijn eerste minuten gespeeld voor Kameroen. Hij kan er dus niet langer voor kiezen om België vertegenwoordigen.

Op 22-jarige leeftijd gaat alles plots snel voor Jackson Tchatchoua. De voormalige winger van Charleroi heeft zijn eerste seizoen in de Serie A achter de rug en werd zelfs onlangs definitief overgenomen door Hellas Verona.

Onlangs heeft hij een zeer belangrijke keuze moeten maken. Hij heeft zowel de Belgische als Kameroense nationaliteit. "Op internet staat dat ik in Brussel ben geboren, maar dat klopt niet. Ik ben geboren in Kameroen. Ik ben naar België gekomen toen ik een baby was", vertelde hij enkele maanden geleden bij La Dernière Heure.

Een belangrijk moment voor Jackson Tchatchoua met Kameroen

Vervolgens voegde hij eraan toe: "Ik heb in België gestudeerd en dat is ook mijn land. Ik zal proberen de beste keuze te maken als het moment daar is."

Dat moment lijkt vrij snel te zijn aangebroken. Voor de veelbesproken debuutwedstrijd van Marc Brys bij Kameroen, werd Tchatchoua voor het eerst opgeroepen.

Hij speelde zelfs de hele wedstrijd die met 4-1 werd gewonnen van Kaapverdië. Hij is nu dus officieel Kameroens international.