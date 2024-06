Zoveel geblesseerden in de verdediging... Waarom dan geen Alderweireld meenemen?

De Rode Duivels hebben op dit moment nog vier topfitte verdedigers. Met Arthur Theate, Jan Vertonghen en Thomas Meunier liggen er drie in de lappenmand. Waarom dan niet eens denken om de ervaring van Toby Alderweireld toe te voegen?

Daar is wel degelijk aan gedacht in de aanloop naar het toernooi, maar het idee werd binnen de muren van het bondsgebouw snel verticaal geklasseerd. Domenico Tedesco hecht grote waarde aan de groepsdynamiek en hij vond dat hij de ideale mix gevonden had.

Daarnaast was er ook bij Alderweireld geen intentie om net voor het EK nog toe te zeggen om terug te keren. Hij liet de deur van de nationale ploeg wel altijd op een kier, maar... het afgelopen seizoen heeft hem geleerd dat hij zijn rust nodig heeft.

Alderweireld moest na een heel druk en beladen seizoen op en naast het veld bij Antwerp het hoofd leeg maken. Hij had vakantie nodig en weet ook dat er straks amper een winterstop is. Kort gezegd: hij had er geen zin meer in.

Hoe gaat Tedesco het straks dan oplossen? Hij vindt dat hij genoeg opties heeft om de groepsfase te overleven. Onana kan naar achter getrokken worden. Carrasco kan tegen wil en dank wel eens depanneren op de linksback. En als het moet kan ook Aster Vranckx daar wel eens als stoplap gebruikt worden.

En hij heeft nog altijd de optie om met een driemansverdediging te spelen, maar daar staat Tedesco niet voor te springen. Hij wil zijn vleugelaanvallers zoveel mogelijk vrijheid geven. En dat gaat niet als ze ook aan telkens moeten teruglopen tot aan hun eigen backlijn.