'JPL-club wil Trabzonspor te snel af zijn en mengt zich in strijd om Cihan Canak'

Cihan Canak bevindt zich in een lastige situatie bij Standard. De jonge Turkse speler geniet buitenlandse interesse, maar nu meldt ook een club uit de Jupiler Pro League zich.

Cihan Canak speelde dit seizoen heel wat wedstrijden bij Standard, maar stond slechts twee keer 90 minuten op het veld. In de reguliere competitie moest hij het vooral met invalbeurten doen, maar tijdens de play-offs startte hij ook geregeld.

We hebben in het verleden al gemeld dat Trabzonspor haar oog heeft laten vallen op Canak. Deze interesse is er nog steeds, bevestigt Sacha Tavolieri. De Turkse club blijft in gesprek met het Luikse bestuur over hun 19-jarige speler.

Maar dat is nog niet alles. Ook in België kan hij interesse genieten. Volgens Tavolieri wil STVV de jonge middenvelder graag overnemen. De Kanaries zouden huurcontract met optie tot koop hebben aangeboden.

Bij STVV werken ze duidelijk graag met jonge spelers. Thorsten Fink bracht afgelopen seizoen aantrekkelijk voetbal met youngsters als Jarne Steuckers, Matte Smets, Mathias Delorge en Rein Van Helden. Steuckers is ondertussen vertrokken naar KRC Genk en dus zoekt STVV naar een vervanger.

Canak ligt bij Standard nog tot juni 2026 onder contract. De Rouches kunnen nu wat geld opstrijken voor hem, of ervoor kiezen om de middenvelder zelf bij te houden en hem nog speelkansen te geven.