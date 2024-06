Twee absolute sterkhouders en smaakmakers vallen uit voor het EK: één definitief, topschutter wordt nog afwachten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK is nog niet bezig en de blessures volgen elkaar op. Niet enkel bij België. Ook bij Nederland en Polen hebben de bondscoaches zorgen.

Frenkie de Jong moet EURO 2024 missen vanwege aanhoudende enkelproblemen. Ondanks aanvankelijke hoop dat hij tijdens het toernooi speelklaar zou zijn, bleek uit recent onderzoek dat zijn enkel nog niet voldoende belastbaar is.

Bondscoach Ronald Koeman verklaarde dat De Jong de komende drie weken niet fit zal zijn, en dat de beslissing om hem niet te laten spelen in overleg is genomen, mede om zijn gezondheid te beschermen. Koeman zal een vervanger oproepen.

Zorgen om superspits Polen

Ook Polen wordt niet gespaard. Na spits Arkadiusz Milik viel nu ook sterspeler Robert Lewandowski uit in de oefenmatch tegen Turkije. Ook bij hem lijkt het om een spierprobleem te gaan.

Wat de ernst van de blessure is en wat dus de gevolgen zullen zijn voor het EK, valt nog af te wachten. De Poolse bondscoach Michal Probierz maakt zich vooralsnog geen zorgen over de inzetbaarheid van Lewandowski zondag in hun eerste groepswedstrijd tegen Nederland.

"Robert heeft een lichte blessure. Over een paar dagen zou hij weer moeten kunnen spelen", zei Probierz op de persconferentie. Vandaag ondergaat Lewandowski de nodige onderzoeken.