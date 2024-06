Nederlands bondscoach Koeman haalt keihard uit naar Barcelona na blessure

Nederland trekt naar het EK zonder Frenkie de Jong. De sterspeler van Oranje moet geblesseerd afhaken en Ronald Koeman was daar absoluut niet gelukkig mee. Hij legde de schuld volledig bij Barcelona.

Koeman hoopte De Jong tegen Polen te kunnen gebruiken, maar maandag werd duidelijk dat de middenvelder helemaal niet kan meegaan naar Duitsland. "Vanmiddag hoorde ik het, rond een uur of vier", erkende Koeman in gesprek met de NOS.

"We hebben geen spelletje gespeeld of het positiever gebracht dan het was. Vanuit tests is gebleken dat hij nog niet kan wat hij moet kunnen." De Jong trainde wel mee, maar dat ging gepaard met problemen.

"Hij krijgt elke keer reactie van zijn enkel na een training. Dan moet je constateren dat hij de komende drie weken niet honderd procent fit gaat zijn. Ik dacht al dat Polen lastig zou worden."

Op 21 april kwam De Jong voor het laatst in actie. Hij speelde toen met Barcelona tegen Real Madrid. Eerder dit jaar stond hij ook al met een enkelblessure aan de kant. Volgens Koeman is Barcelona daar niet goed mee omgegaan. "Je moet ook kijken naar het verleden van spelers. De club heeft dat risico wel genomen en wij zitten met de gebakken peren."

Koeman zal nog een vervanger oproepen, maar ook plan A, Quinten Timber, is niet beschikbaar. "Hij is nog steeds niet fit. We kunnen iemand anders oproepen en dat zullen we ook doen. Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar dat zal ik eerst intern communiceren."