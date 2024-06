Thorgan Hazard ziet drie topfavorieten voor EK-winst en België is er niet bij

Thorgan Hazard zal mogelijk naar Keulen afreizen als de Rode Duivels er spelen. Hij ziet onze nationale ploeg als outsider: "Elke keer we droomden van een finale grepen we ernaast. Dus nu beter een rol in de schaduw."

Hij ziet twee grote titelkandidaten. “Frankrijk, maar dat is niets nieuws. Duitsland ook, want zij zullen als thuisland het team zijn waar alles om draait. Ik heb zelf tien jaar in Duitsland gevoetbald en Duitsers geven niet snel af." "Hun publiek zal ook een geweldige sfeer creëren in die geweldig mooie stadions. Duitsland heeft die echte voetbalcultuur en die zal tijdens dit EK helemaal naar boven komen", aldus Hazard in Het Nieuwsblad. Daarbij vergeet hij ook Engeland, die een fantastische kern hebben. “Zij zijn ook goed gewapend. En ze hebben Jude Bellingham. Die wierp zich dit seizoen toch zowat op als de beste speler ter wereld.” Hazard speelde nog samen met Bellingham. "Jude heeft me dit seizoen verbaasd, want bij Dortmund scoorde hij lang niet zo gemakkelijk als bij Real Madrid." "Daar bekleedt hij natuurlijk een meer offensieve positie, terwijl hij bij Dortmund mee het middenveld moest controleren als een nummer acht. Toch is hij in mijn ogen vooral een spelmaker. Hij was te gek bij Real Madrid.” Toen hij als 17-jarige arriveerde bij Dortmund heb ik hem wat opgevangen. Daar beseften we echt heel snel dat hij een fenomeen zou worden. Als tiener voetbalde hij al zoals een ervaren 30-jarige zou sjotten. Alsof hij al heel zijn leven bij Dortmund speelde.”