Er wordt hard aan de mouw getrokken van Jesper Fredberg, CEO Anderlecht heeft beslissing al genomen

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Zoals we u een kleine twee weken geleden al konden melden, staat Jesper Fredberg hoog op het verlanglijstje van FC Kopenhagen. Die verloren onlangs hun technisch directeur aan Wolfsburg en Fredberg is de ideale kandidaat om hem op te volgen. Maar of hij daar zin in heeft...

Er is interesse vanuit FC Kopenhagen in Jesper Fredberg, de Deense CEO Sports van Anderlecht, als opvolger voor hun naar Wolfsburg vertrokken technisch directeur, Peter Christiansen. Ondanks de interesse is de kans klein dat Fredberg op dit aanbod ingaat. Fredberg, die in november 2022 bij Anderlecht kwam en recentelijk zijn contract voor onbepaalde tijd verlengde, heeft een aanzienlijke invloed gehad op de club. Hij stelde zijn landgenoot Brian Riemer aan als hoofdcoach en vernieuwde de ploeg. Waarbij hij in de afgelopen zomer twaalf nieuwe spelers aantrok, waaronder ervaren Denen als Schmeichel, Delaney en Dolberg, en ook Thorgan Hazard. Zijn inspanningen hebben Anderlecht van een historisch slechte elfde plaats naar een derde plaats gebracht en opnieuw verzekerd van Europees voetbal. Fredberg is bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en heeft in een recent interview zijn toekomstplannen voor Anderlecht gedeeld. Hij ambieert op termijn een functie als sportief directeur bij een grote Europese club, wat een terugkeer naar Denemarken nu als een stap terug doet lijken. De kans dat hij vertrekt, is dus héél klein te noemen. Naast Fredberg heeft FC Kopenhagen ook interesse in Mikkel Hemmersam, de Sports Manager van Anderlecht, voor een rol binnen hun sportieve apparaat, maar niet als technisch directeur.