Verschrikkelijke cijfers duiken op over Anderlecht in Champions' Play-offs

Na drie speeldagen in de Champions' Play-offs blijft Anderlecht offensief ondermaats presteren. De Brusselaars scoorden slechts één keer, en de data onderstrepen dat dit niet toevallig is. Verschillende statistieken wijzen op grote offensieve problemen bij paars-wit.

Met amper 2,05 expected goals (xG) is Anderlecht de minst dreigende ploeg van de play-offs. Geen enkel team creëerde zo weinig kansen. Ter vergelijking: het gemiddelde in deze nacompetitie ligt op 4,07 xG. Enkel AA Gent scoorde ook maar één keer, maar de Buffalo’s hadden wél meer dreiging, berekende La Dernière Heure.

Een van de oorzaken is het lage aantal doelpogingen. Paars-wit komt aan slechts 6,52 schoten per 90 minuten, minder dan twintig in totaal. Club Brugge haalt meer dan het dubbele, met gemiddeld 16,3 pogingen per match.

Ook in het spel naar voren loopt het stroef. Anderlecht slaagt er amper in om zich in de helft van de tegenstander te nestelen. Het team haalt gemiddeld 45 passes in het laatste derde, het laagste aantal van de vier play-offploegen.

Dat vertaalt zich in een laag aantal balcontacten in het strafschopgebied. Slechts 12,4 keer per match komt de bal in de zestien van de tegenstander terecht. Ter vergelijking: Club Brugge noteert 26,8 van zulke momenten per wedstrijd.

Tot slot zijn ook de flanken geen oplossing gebleken. Met gemiddeld 9,6 voorzetten per match blijft Anderlecht als enige onder de kaap van tien. Bovendien is het succespercentage bijzonder laag: slechts 29 procent van de voorzetten bereikt een medespeler.