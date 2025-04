Drie Anderlecht-iconen straks terug in de Jupiler Pro League? Volksverhuis voor beslissende match in Lommel

Een overwinning tegen Lommel zou genoeg zijn om te promoveren. De huidige eerste twee teams in de ranglijst, RWDM en Zulte Waregem, zullen op hetzelfde moment tegen elkaar spelen, maar ongeacht het resultaat van die wedstrijd, is promotie zeker zijn bij een overwinning. Bij een gelijkspel in Limburg zouden de inwoners van La Louvière dan moeten hopen op een overwinning van RWDM om zeker te zijn van promotie.

Zelfs de titel is nog mogelijk. Als de directe concurrenten van RAAL besluiten om de punten te delen, kunnen de mannen van Frédéric Taquin profiteren door de eerste plaats in te nemen met een overwinning. En de spelers van La Louvière kunnen rekenen op een grote steun!

Maar liefst 1000 tickets zijn beschikbaar gesteld voor de bezoekers voor de reis naar Limburg. Gezien de interesse in de kaartverkoop, heeft RAAL aangekondigd dat extra plaatsen worden toegekend aan supportersclubs.

De Louvière-fans hoeven echter niet noodzakelijk te reizen om deze mogelijke historische wedstrijd bij te wonen. Het Mansart-plein zal supporters verwelkomen met een groot scherm om deze cruciale ontmoeting vanaf 20.00 uur te volgen.