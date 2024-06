Beerschot grijpt in en doet een sterk verbeterd contractvoorstel voor sterkhouder

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot moet nog een ploeg samenstellen voor volgend seizoen. Ze doen dat voorlopig met een beperkt budget. Daarom willen ze hun sterkhouders ook liefst houden.

Eén van die sterkhouders was zonder enige twijfel Thibaud Verlinden. De zoon van Club Brugge-icoon Dany speelde een fantastisch seizoen en had een grote inbreng in de titelrace van de Mannekes.

Hij wou dat seizoen verzilveren en leek het Kiel met zekerheid te gaan verlaten. Zeker nadat hij tot Speler van het Jaar in de Challenger Pro League werd uitgeroepen door zijn collega-voetballers.

Verlinden leek op weg naar Duitsland, maar Beerschot heeft hem aan het twijfelen gebracht met een lucratief nieuw contractvoorstel, weet GvA. Verlinden kan bij Beerschot een van de grootverdieners worden.

Ondanks concrete interesse van de Duitse club Nürnberg, die een bod van bijna een miljoen euro deed, probeert Beerschot Verlinden langer vast te leggen met een verbeterd driejarig contract. Voorlopig heeft Verlinden nog geen beslissing genomen.