OFFICIEEL: Promovendus FCV Dender gaat alweer in eigen land shoppen en haalt nieuwe versterking

FCV Dender heeft grote plannen. De promovendus staat voor een zeer drukke transferzomer en heeft alweer versterking gehaald.

FCV Dender zal vanaf volgend seizoen weer in de Jupiler Pro League spelen. Na het mooie seizoen in 1B is er al heel wat veranderd. Coach Timmy Simons trok bijvoorbeeld al naar KVC Westerlo.

Met Vincent Euvrard heeft de club al een nieuwe coach gevonden. Die verklapte eerder deze week bij Het Nieuwsblad dat er een achttal versterkingen komen waaronder twee doelmannen.

En Dender is duidelijk goed op dreef. De club heeft na David Hrncar alweer een speler weggekaapt bij SK Beveren. Dender maakte via haar officiële kanalen bekend dat Bryan Goncalves vanaf nu bij hen speelt.

'Bryan Goncalves is onze nieuwe linkervleugelverdediger', begint Dender op haar website. 'De Fransman komt over van SK Beveren. Daarvoor kwam hij uit voor onder andere FC Versailles en Olympique de Marseille B.'

'Hij kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij Paris Saint-Germain, waar hij ook af en toe meetrainde met de eerste ploeg. Bryan tekent een contract bij onze club tot 2026 met optie op nog een jaar', klinkt het nog.