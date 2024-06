Het loopt helemaal mis bij Nederland in aanloop voor het EK: bondscoach moet ingrijpen

Nederland zal Frenkie de Jong moeten missen op het EK. De middenvelder is geblesseerd en kan niet mee, maar daar blijft het niet bij...

Maandag raakte bekend dat Frenkie de Jong niet mee naar het EK zal gaan met Nederland. De middenvelder trainde wel mee, maar bleef problemen aan de enkel ondervinden.

Voor collega-international Nathan Aké was het een 'shock'. "Dat kwam wel even binnen, toen we het hoorden. Hij is natuurlijk een heel belangrijke speler voor ons", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Een jongen die ook heel goed ligt in de groep. Hij heeft er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Dat is vervelend om te horen. Het was best wel een ’shock’. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee."

Maar het blijft mislopen bij Nederland. De nationale ploeg van onze noorderburen ziet nu ook Teun Koopmeiners (ploegmaat van Charles De Ketelaere bij Atalanta) uitvallen, vlak voor het EK. Hij liep een liesblessure op tijdens de opwarming voor het oefenduel tegen IJsland.

Na het nieuws over Frenkie de Jong besloot bondscoach Ronald Koeman om Ian Maatsen alsnog op te roepen. Voor Koopmeiners haalde hij geen vervanger.