Transfer in stroomversnelling voor Zeno Debast: 'deal wordt binnen de 24 uur afgerond'

Het lijkt te gaan gebeuren. Zeno Debast is volgens transferexpert Sacha Tavolieri bijna een speler van Sporting CP.

Zeno Debast kon afgelopen seizoen weer heel wat indruk maken bij Anderlecht. Hij speelde er zo goed als iedere wedstrijd en mocht er na de blessure van Jan Vertonghen zelfs de kapiteinsband dragen.

Zijn prestaties zijn dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan in het buitenland. De interesse van Sporting CP is algemeen bekend, al wachten we nu al wel even op meer nieuws.

Debast en zijn entourage zouden al meer dan een maand geleden naar Lissabon zijn getrokken om te onderhandelen. Een akkoord tussen speler en club zou snel gevonden zijn, maar dan moesten Anderlecht en Sporting CP er nog uit geraken.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is dat bijna gelukt. Hij meldt dat een totale overeenkomst nu echt niet meer ver weg is. De deal zou binnen de 24 uur afgerond moeten worden.

Het was duidelijk dat de Portugese landskampioen de transfer voor het EK wou afronden en dat lijkt te gaan lukken. Aanvankelijk werd een bedrag van 16-18 miljoen euro genoemd, maar nadien raakte bekend dat Anderlecht 20 miljoen euro zou willen. Hoeveel het uiteindelijk is geworden, is nog niet geweten.