Thorgan Hazard zwaar onder de indruk: "Hij doet altijd hetzelfde, maar het lukt altijd"

Thorgan Hazard kwam naar Anderlecht om zich in de kijker te spelen bij de bondscoach, maar die knieblessure ontnam hem alle kansen. Maar dat belet hem niet om te supporteren voor de Rode Duivels. Hij ziet ook genoeg wapens om het de tegenstand erg moeilijk te maken.

Hazard ziet welke offensieve weelde we hebben. "We zijn outsiders op dit EK en de manier van spelen is veranderd. We hebben op de flanken jongens die elke tegenstander pijn kunnen doen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Gasten als Doku, Bakayoko, Lukebakio… Op snelle counters, snelle omschakelingen is België supersnel en dodelijk."

Maar dé man die voor de verrassing kan zorgen is toch wel Jérémy Doku. “Je kunt alleen maar bewonderen wat Doku het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. Nu hij voor Manchester City voetbalt, speelt hij nog in een andere dimensie."

"Die versnellingen verbazen de wereld, maar ik bewonder ook Johan Bakayoko. Zelf voetbalde ik vorig seizoen met hem bij PSV, maar hij heeft nog extra stappen gezet in zijn carrière.”

Bakayoko staat op het punt om een transfer van rond de 50 miljoen naar een topclub te maken. "Wie weet wel 70 miljoen. Hij bokst echt al in die categorie en verdient die mooie transfer ook. Eigenlijk doet hij op het veld altijd hetzelfde, maar het lukt hem altijd."

"Hij komt naar binnen en schiet dan met zijn linkervoet. Vorig seizoen bij PSV zei ik hem soms: ‘Baka, ga eens langs rechts. Je bent snel genoeg en je kunt dat.’ Dan deed hij dat een paar keer, maar hij heeft het niet echt nodig. Hij is zo sterk in dat naar binnen snijden."