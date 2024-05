Lommel kijkt uit naar dubbel duel tegen Kortrijk, maar plaatst ferme kanttekening

Stappen 1 (Zulte Waregem uitschakelen) en 2 (Deinze uitschakelen) zijn gezet. Nu volg stap 3: voorbij Kortrijk raken om het promotieticket naar de Jupiler Pro League definitief te pakken. Al beseffen ze bij Lommel dat het niet makkelijk zal worden.

Doelman Jari De Busser beseft dat zijn team een stap zal moeten zetten qua snelheid om mee te kunnen spelen met KV Kortrijk. "De fans geloven er in en ze steunen ons enorm. Dat deden ze ook in Deinze, maar de promotie is nog lang niet binnen."

"We zullen ons klaar moeten stomen, want het zal zeker geen gemakkelijk duel worden. In de Jupiler Pro League gaat alles een stapje sneller. We gaan individueel en als ploeg een stapje hogerop moeten zetten. Het zal niet één, maar twee versnellingen sneller moeten om er te raken."

Versnelling hoger schakelen

"Dat we niets te verliezen hebben? Dat klopt niet. We willen naar de hoogste klasse, dus dat hebben we te verliezen. We staan steeds dichter bij 1A, maar we zijn er nog niet. We mogen hen niet onderschatten, maar voor ons is het een eerste kennismaking met het hoogste niveau."

Ook coach Stephen Bould kijkt enorm uit naar het duel tegen KV Kortrijk en de mogelijke kans op promotie, al gaf hij na de zege in Deinze toe dat hij nog niets kende van De Kerels en zich vooral op Deinze had weten te focussen.

"Neen, ik ken nog niets van Kortrijk. Maar ze zijn een 1A-ploeg met 1A-spelers, dus het gaat moeilijk worden voor ons. Maar we hebben vertrouwen en dus denken we dat we een goede match kunnen spelen. Te beginnen in eigen huis."

De barrages tegen KV Kortrijk staan gepland op zondagen 19 mei (19u15) en 26 mei (13u30).