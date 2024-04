Club pakt leidersplaats en is de grote titelfavoriet na opnieuw ruime overwinning tegen Genk

Club Brugge heeft zich zondagmiddag op het veld van Racing Genk opgeworpen tot de grote titelfavoriet. Blauw-zwart won met ruime 0-3 cijfers en klimt zo -voorlopig- naar de leidersplaats in de Jupiler Pro League.

Nicky Hayen voerde drie wijzigingen door bij Club Brugge in vergelijking met de partij van woensdag: Vetlesen, Nusa en Meijer kwamen aan de aftrap, Mignolet nam plaats op de bank. Bij Genk keerde Kayembe na zijn schorsing terug in de basis.

De eerste kans van de partij was voor de bezoekers, Nusa kopte het leer op het dak van het doel. Genk reageerde onmiddellijk, het puntertje van een bedrijvige El Ouahdi ging voorlangs. Vanaf dan nam de thuisploeg de partij volledig in handen. Genk had het balbezit en veldoverwicht, maar de laatste pass was steeds onzuiver.

Club Brugge krijgt voorsprong in geschenkverpakking

Kort voor de pauze klom blauw-zwart, tegen de gang van het spel in, op voorsprong na een ferme blunder in de Genkse defensie. Sabbe trapte een voorzet waar zowel McKenzie als doelman Vandevoordt makkelijk bij konden, maar er was duidelijk miscommunicatie en de bal ging tegen de touwen. Een 0-1 voorsprong in geschenkverpakking voor Club Brugge, meteen ook de ruststand.

Genk ging na de pauze op zoek naar de gelijkmaker, maar kon ook nu geen uitgespeelde kansen bij elkaar voetballen. Integendeel, de bezoekers verdubbelden de voorsprong halfweg de tweede helft na een scherpe counter. Sabbe schuimde de rechterflank af en bediende Vetlesen die de bal mooi naast de paal plaatste.

De kopjes gingen naar beneden bij Genk en Club Brugge duwde het gaspedaal even dieper in. Vetlesen bediende Thiago en die kopte de 0-3 tegen de touwen. De Genkse defensie blonk uit in afwezigheid. Zeqiri, ingevallen voor Tolu, kopte nog op de paal en zo bleef ook een eerredder uit voor de Limburgers.

Club Brugge is de grote titelfavoriet

Club Brugge staat na deze overwinning voorlopig alleen aan de leiding, het springt over Anderlecht dat later nog in actie komt. De troepen van Nicky Hayen overtuigen in de Champions' Play-offs en zijn de titelkandidaat bij uitstek. Genk incasseert na de 4-0 nederlaag in Brugge opnieuw een flinke klap.