🎥 📷 Tolu Arokodare komt met mooie woorden voor Brandon Mechele na incident in Genk-Club

Even paniek tijdens KRC Genk-Club Brugge. Tolu Arokodare werd onwel na een botsing met de doelman van Club Brugge.

Genkspeler Tolu Arokodare kwam in contact met de elleboog van doelman Jackers. Hij leek even weg te draaien toen hij met zijn hoofd gebotst had.

Brandon Mechele van Club Brugge hield de Nigeriaan van de Limburgers recht, zodat hij niet meteen zou neervallen. De speler van Club Brugge had toen al teken gedaan voor medische verzorging voor zijn tegenstander.

Tolu moest het veld verlaten, begeleid door de medische staf van KRC Genk. Ondertussen is te horen dat het beter gaat met de spits. Op sociale media komt Tolu alvast met mooie woorden voor Brandon Mechele. “Thank you for being there”, klinkt het op Instagram.

Instagram

👏 | Brandon Mechele heeft ons zijn sportmanship laten zien! 🌈🤝 #GNKCLU pic.twitter.com/I1qmIUpmeC — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 28, 2024