Beerschot-fans riskeren een jaar cel omwille van feiten uit 2021

Het openbaar ministerie heeft dinsdag een jaar cel en 800 euro boete geëist tegen twee leden van de harde supporterskern van voetbalclub Beerschot die vervolgd worden voor het zingen van anti-Joodse liederen. De beklaagden betwisten de feiten.

Op 27 december 2021 vond er een voetbalwedstrijd plaats tussen Beerschot en Anderlecht, waarbij geen publiek aanwezig was. Ondanks dit feit waren er supporters van Beerschot verzameld in café Stadion op het Antwerpse Kiel om de wedstrijd te volgen. Tijdens deze bijeenkomst werd er een filmpje gemaakt waarop anti-Joodse liederen te horen waren, evenals een Hitlergroet.

Dit filmpje werd vervolgens gedeeld op Instagram en kreeg veel aandacht. De politie kon twee personen, S.L. en V.V., identificeren als deelnemers aan deze incidenten. Ze behoren tot de sfeergroep VAK 1 en maken deel uit van de harde kern van Beerschotsupporters, aldus de procureur.

S.L. vertelde aan de politie dat hij dronken was en zich niet veel meer kon herinneren van het gebeuren. Hij had geen specifieke mening over de gezangen en beweerde dat ze gericht waren tegen Antwerpsupporters, niet tegen Joden. V.V., die in het café werkte, ontkende aanvankelijk dat hij te zien was op de beelden, maar gaf later toe dat hij wel aanwezig was en meedeed met de liederen, hoewel hij het zingen ontkende.

Beide beklaagden worden nu beschuldigd van overtredingen van de antiracismewet en de negationismewet. Hun verdediging betoogde dat er geen harde bewijzen zijn en pleitte voor vrijspraak. Ze benadrukten dat de beelden onduidelijk zijn en dat hun cliënten niet duidelijk herkenbaar zijn.

Het openbaar ministerie heeft echter niet aangegeven waar precies op de beelden de beklaagden te zien zouden zijn. De verdediging suggereert dat ze mogelijk worden geviseerd vanwege hun leiderschap binnen VAK 1 en benadrukt dat zij de betreffende gezangen ook afkeuren.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft zich burgerlijke partij gesteld en eist een schadevergoeding van 500 euro. Het vonnis wordt op 11 juni verwacht. (Belga)