Twee sterke Anderlecht-comebacks, een andere ploeg met vier spelers: ontdek ons elftal van het weekend

De achtste speeldag van de Playoffs eindigde gisteravond met de topper tussen Club Brugge en Union Saint-Gilloise. Hier is ons elftal van het weekend.

Doelman

Voor deze keer heeft geen enkele doelman echt het verschil gemaakt door punten te redden voor zijn team dit weekend. Toch verdient Warleson zijn plaats tussen de palen voor zijn persoonlijke ingrepen om de verdediging van Cercle te ontlasten toen Antwerp eindelijk begon aan te dringen in het laatste kwartier.

Verdediging

In een driemansverdediging vinden we zijn teamgenoot Jesper Daland. De afwezigheid van Vincent Janssen in het voordeel van meer beweeglijke aanvallers had een probleem kunnen opleveren voor de Noor, die graag in direct duel gaat met zijn tegenstander, maar dit was niet merkbaar. Daland heeft de Antwerpenaren afgeschrikt, als een van de eerste bijdragers aan snelle balrecuperaties door zijn anticipaties.

© photonews

Aan zijn zijde vinden we twee verdedigers die scoren uit hoekschoppen. Franco Russo scoorde het enige doelpunt in de ontmoeting tussen Leuven en Gent en stond vervolgens stevig in de verdediging, terwijl Koki Machida Union in staat stelde om nog gelijk te spelen. Zijn tweede goal in één week.

Middenveld

In de rol van linkervleugelverdediger heeft Hugo Siquet opnieuw uitgeblonken bij Cercle Brugge. Zowel verdedigend als aanvallend leverde de voormalige Standard-speler een prestatie van formaat tegen Antwerp.

In een andere rol was Thomas Delaney ook alomtegenwoordig op het middenveld van Anderlecht. Als de speler die het meeste liep tegen Genk, was hij ook degene die het meest de lijnen doorbrak met zijn passes, terwijl hij zelf ook herhaaldelijk infiltreerde.

© photonews

Aan zijn zijde waren de 45 minuten van Yari Verschaeren voldoende om een absoluut prachtig doelpunt te scoren en zich een plaats te verzekeren in ons elftal, als beloning voor zijn groeiende vorm. Ook al zou Antoine Bernier een plaats verdiend hebben gezien zijn sterke optreden met Charleroi.

Tot slot gaat de plek van rechtervleugelverdediger naar Henok Teklab. Vaak de voorkeur gekregen op Loïc Lapoussin in de afgelopen weken, rechtvaardigde de Duitser het vertrouwen van Alexander Blessin met een ronduit onhoudbaar schot om Union op voorsprong te brengen in het Jan Breydelstadion.

Aanval

Andreas Skov Olsen antwoordde meteen door een dubbel te scoren. Hij kantelde de wedstrijd en verdiende ruimschoots zijn plaats op de linkerflank van dit weekendelftal. Wat een luxe om hem te kunnen opbrengen in de rust wanneer het team moeite heeft om het verschil te maken.

Als spits wordt Kevin Denkey opnieuw beloond voor zijn uitstekende wedstrijd tegen Antwerp. De Togolees aarzelde niet om het op te nemen tegen Toby Alderweireld en won niet minder duels dan normaal, waardoor hij zeer waardevol was in zijn combinatiespel. Hij scoorde ook zijn 27e doelpunt van het seizoen (het vierde in Play-offs) om net voor rust de beslissende treffer te maken.

De laatste plaats in ons elftal gaat naar Adriano Bertaccini, die een dubbel scoorde tegen Mechelen om Sint-Truiden de overwinning te schenken. Na een moeilijke start bij Stayen eindigt de voormalige RFC Luik-goalscorer het seizoen sterk en verdient punten voor het volgende seizoen.