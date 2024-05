De schade is opgemeten: Club Brugge komt met blessure-update na uitvallen van Thiago

Igor Thiago heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van Club Brugge gespeeld. De Braziliaanse aanvaller viel in de wedstrijd tegen Union SG uit met een knieblessure.

Het was Antonio Nusa die Igor Thiago in zijn eigen val meenam tegen de grond. De Braziliaanse aanvaller was Club Brugge probeerde na verzorging nog te voetballen, maar moest uiteindelijk het veld verlaten.

Ondertussen is er meer duidelijkheid over de ernst van de blessure. Gelukkig voor Thiago is er géén sprake van een kruisbandblessure. Club Brugge laat weten dat het om een letsel aan de mediale band gaat.

Al wil dat ook meteen zeggen dat blauw-zwart de titelstrijd zonder Thiago moet voortzetten. Zondag staat namelijk de cruciale topper op het veld van RSC Anderlecht op het programma. Ferran Jutgla wordt naar alle waarschijnlijkheid zijn vervanger.

Zal Igor Thiago nog voor Club Brugge spelen?

De blessure betekent eveneens dat Thiago zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge heeft gespeeld. De Braziliaan verhuist deze zomer naar Brentford FC. De Engelsen betalen 37 miljoen euro voor de aanvaller.