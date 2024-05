Die tweede helft tussen Club Brugge en Union SG, dat was gewoon propaganda voor het Belgische voetbal. Voetbal op zijn puurst, zonder tactische berekeningen. Maar welke conclusies kunnen daaraan geknoopt worden voor de topper van zondag?

Club was die eerste helft ook nog vrij behoudend, maar Nicky Hayen gooide dat tijdens de rust helemaal om. "En zo kregen we een redelijk waanzinnige tweede helft met kansen over en weer, chaos ook", analyseert Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Zeker in het slot van de wedstrijd was het een soort pingpongmatch. Zo ziet voetbal eruit als het rekenen, het loeren en de tactische keurslijven wegvallen. Dat zien we helaas te weinig."

Met één van de beste spelers in België in een hoofdrol. "Er was de opgemerkte invalbeurt van Skov Olsen, een groot enigma bij Club Brugge."

"Als hij fit is en er zin in heeft - wat niet al te vaak gebeurd is dit seizoen - is hij misschien wel de man die de sleutel in handen heeft komende zondag op Anderlecht. Zeker nu Thiago wellicht - zo horen we toch - voor langere tijd buiten strijd is. Dat is een stevige streep door de rekening."

Maar dit Club op Anderlecht... Welke kansen geeft de analist hen? "Club Brugge doet nog altijd volop mee. Het is zijn voordeel wel kwijt tegenover Anderlecht, maar ik denk dat de flow en het goede gevoel er nog wel zijn. En met het niveau van de tweede helft kan het gewoon gaan winnen op Anderlecht."