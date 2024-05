Castro Montes en Blessin clashen in zoektocht naar excuses voor gemiste kansen tegen Club Brugge

Mathematisch kan het nog, dat is de leuze die ze zich inprenten bij Union na het gelijkspel bij Club Brugge. Al groeit het besef wel bij Union dat de titel halen wel heel lastig zal worden.

"We hadden hier graag gewonnen", trapt Alessio Castro Montes een open deur in na het 2-2 gelijkspel tegen Club Brugge. "Het was een wedstrijd in fases die op en neer ging en we hadden nog kansen om de winning goal te maken maar zij ook. Daarom denk ik dat beide ploegen licht teleurgesteld het veld verlaten hebben", bekijkt hij de zaken nuchter.

Vooral na de 2-2 belegerde Union het doel van Club-doelman Simon Mignolet, toch viel het derde doelpunt niet. "Misschien ontbraken we toch dat tikkeltje frisheid na het lange seizoen", probeert Castro Montes te zoeken naar verklaringen.

"Vermoeidheid is geen excuus"

En daarmee clasht hij toch helemaal met de mening van zijn trainer enkele minuten later op de persconferentie die ervan overtuigd is dat vermoeidheid geen excuus is. "Het gaat hier wel over een titel hé", zegt de trainer tegen de verzamelde pers.

"Je managet dat als trainer in de week door het trainingsschema aan te passen en ervoor te zorgen dat vermoeidheid geen issue is. De data zitten nog altijd op een hoog niveau en dat zal ik zeker niet als excuus opvoeren", was Blessin hard voor zijn spelers.

6 op 6 een must

Union staat nu 3 (of 2,5) punten achter op Anderlecht en heeft zijn lot niet meer in eigen handen. "Als we nog de kleinste kans willen houden op de titel, moeten we 6 op 6 pakken. Dan kunnen we onszelf niets verwijten achteraf. Als het niet de eerste plaats is, dan wel de tweede want die geeft ook nog een Europees voordeel", besluit Castro Montes strijdvaardig.