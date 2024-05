Anderlecht denkt al aan nieuwe huurperiode: twee volgende matchen beslissend

Anderlecht moet tegen Club Brugge hoogstwaarschijnlijk nog Jan Vertonghen missen. We spreken met twee woorden, want een verrassing is nooit uitgesloten. Maar waarschijnlijk staat Federico Gattoni weer in de basis. En daar zijn ze heel tevreden over.

Gattoni is in deze play-offs al serieus getest geweest. In de reguliere competitie verzamelde de Argentijnse verdediger slechts 98 minuten. Door de schorsing van Debast en de blessure van Vertonghen staat zijn teller in de play-offs al op 259. En daarin deed hij het telkens goed. Brian Riemer sprak vorige vrijdag nog over hem: "Hij houdt van strijd, hij heeft dat Zuid-Amerikaanse in zijn verdedigen natuurlijk", lachte de coach. "Als er moet gestreden worden, staat hij op de voorste rij." De technische staf heeft zijn conclusie al klaar en ook Jesper Fredberg hoeft niet al te veel meer overtuigd worden. Aangezien Zeno Debast quasi zeker vertrekt en de toekomst van Jan Vertonghen nog onduidelijk is, willen ze hem houden. Nieuwe huur Bij Sevilla heeft hij wel nog een contract tot 2027 en er is geen aankoopoptie, maar er wordt wel een nieuwe huur met deze keer wel een optie tot aankoop overwogen. De volgende twee wedstrijden moeten de doorslag geven. Gattoni is ook al ingeburgerd in de club. Stel u maar eens voor dat Anderlecht volgend seizoen drie nieuwe verdedigers nodig heeft. Dan is het goed als er al eentje is die de ploeg al kent. En weet wat er in het systeem van Brian Riemer verwacht wordt.