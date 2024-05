Ruud Vormer kan zijn ogen niet geloven: "Dat heb ik nooit meegemaakt"

Club Brugge speelt vandaag de topper tegen Union SG. Voor Ruud Vormer zal de Europese uitschakeling geen invloed hebben op het verdere verloop van de play-offs.

Club Brugge kan vandaag in eigen huis tegen Union SG een belangrijke overwinning in de Champions’ Play-offs pakken. Enkele dagen na de uitschakeling tegen Fiorentina mag dat geen probleem zijn.

Toch hakte die penalty er stevig in bij enkele spelers. “Sommigen, zoals Simon of Brandon, zullen er wel nog mee bezig geweest zijn, denk ik. Anderen hebben daar minder behoefte aan. Je weet hoe dat gaat, uiteindelijk zijn de meeste profvoetballers toch vooral een beetje met zichzelf bezig”, vertelt Ruud Vormer in De Zondag.

Machine

Voor de ex-kapitein van blauwzwart hebben de spelers meer genoten van hun prestaties dan dat ze teleurgesteld waren over de uitschakeling. “Dat is ook terecht, ze mogen trots zijn. En ze hebben uiteindelijk tegen Fiorentina twee heel goede matchen neergezet. Had Onyedika in Firenze geen rood gekregen, de wereld had er heel anders uitgezien, denk ik.”

De machine die Club Brugge de voorbije weken was moet nu opnieuw doordraaien. “Zoals ze nu in de play-offs zijn terug gekeerd, dat heb ik nooit meegemaakt. Wij begonnen veelal als eerste aan die play-offs. Wat ze intussen onder Nicky hebben laten zien, vind ik echt wel heel keurig. Hoe ik nu Hansie zie spelen, Onyedika vooruit zie spelen…”