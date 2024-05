'Antwerp denkt aan zeer opvallende naam om Mark Van Bommel te vervangen'

Antwerp speelt zijn seizoen de volgende wedstrijden nog uit. Na de 1-2 nederlaag tegen Cercle Brugge kan de Great Old niet langer vierde eindigen in de competitie.

Er zal heel wat veranderen binnen de club. Coach Mark Van Bommel zal de club verlaten na twee jaar dienst. Hij hielp Antwerp aan bekerwinst en de titel afgelopen seizoen.

De Nederlandse coach zorgde er ook voor dat Champions League-voetbal voor het eerst naar het Bosuilstadion kwam. Maar nu zal de club op zoek moeten gaan naar een waardige vervanger.

Daarvoor zou Antwerp bij een opvallende naam zijn terechtgekomen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Alex Pastoor in beeld om de opvolger van Van Bommel te worden.

Momenteel is Pastoor coach bij Almere City in de Eredivisie. De club staat op de 13e plaats. Volgens Tavolieri vindt Antwerp dat hij past bij de nieuwe filosofie van de club.

Door de financiële situatie zal Antwerp het met beperkte middelen moeten doen. Er zal meer op de eigen jeugd en op jonge talenten gefocust worden.

🔴⚪️ EXCL. Alex Pastoor considered as one of the options to substitute Mark Van Bommel next season at Royal Antwerp FC. Marc Overmars - who will be staying next season as sports director - are attracted by #AlmereCity’s coach profile as he fits with new philosophy at #RAFC.

