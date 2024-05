Zelfs Marc Wilmots geeft supporters van Standard gelijk: "Krachtig gebaar"

Standard Luik bevindt zich in een van de meest delicate situaties in zijn geschiedenis. De komst van 777 Partners heeft de club in de loop van de maanden doen afglijden...

Het seizoen 2023-2024 was sportief gezien al een catastrofe voor Standard, maar niemand die vermoedde dat het ergste nog moest komen. De laatste weken is de situatie uiterst precair geworden op Sclessin. Terwijl de club nog steeds geen enkele overwinning heeft behaald in de Europe Playoffs, hebben de supporters afgelopen weekend besloten een krachtig gebaar te maken. Ze hebben de wedstrijd tegen Westerlo op Sclessin tegengehouden om hun ontevredenheid te uiten over... 777 Partners die de club beheren. Marc Wilmots bezorgd over Standard Een actie die door de meeste mensen wordt toegejuicht gezien de situatie van de club en het beheer van het Amerikaanse bedrijf. "Dit is ongezien, het is een krachtig gebaar van de supporters. We maken ons zorgen, we weten niet wat er zal gebeuren," zei Marc Wilmots op de Tribune. "De supporters hebben gelijk om te zeggen dat de club van hen is. Maar de ademruimte is uiterst beperkt," voegde Stéphan Streker eraan toe. "Ik begrijp hen volledig en dit heeft niets te maken met supporters die een wedstrijd stoppen omdat ze achterstaan. Ik heb medelijden met hen omdat het vreselijk zou zijn als ze slachtoffer worden van oplichters. Ze zijn erg geduldig geweest."