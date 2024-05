Club Brugge opnieuw leider af voor cruciale verplaatsing naar Anderlecht: "Er is niets veranderd voor ons"

Ondanks een sterke 20/24 in de Champions Play Offs trekt Club Brugge niet als leider de slotspeeldagen in. Al heeft Club het wel nog altijd in eigen handen.

Leider af

Met nog een verplaatsing naar Anderlecht en een thuiswedstrijd tegen de stadsrivalen van Cercle in het verschiet, sluit Club Brugge de achtste speeldag van de Champions Play Offs af op de tweede plaats. Aangezien ze het nog in eigen handen hebben, verandert er niet zo veel?

Toch wel want Club had mits een overwinning tegen Union in Anderlecht misschien wel genoeg aan een gelijkspel. Nu zal er gewonnen moeten worden in het Lotto Park. "Er is niets gewijzigd aan ons doel", is Club-trainer Nicky Hayen vastberaden.

"We waren tegen Union te onzorgvuldig met het balbezit. Uiteindelijk konden we onze veerkracht en een goede mentaliteit tonen voor de ommekeer. Uiteindelijk werd het een echte cup game met twee ploegen die er vol voor gingen."

© photonews

7 op 9

Uiteindelijk werd het toch een gelijkspel. "We wisten dat we 7 op 9 zouden moeten halen in onze laatste drie partijen en dat is nog steeds het doel. Als we van Union wonnen, hadden we het onszelf makkelijker kunnen maken in Anderlecht. Zij zullen ons nu staan op te wachten in een vol stadion maar we zullen er vol voor gaan", aldus Hayen.

Club heeft het dus in eigen handen maar trekt wel met het mes op de keel naar Brussel. "We zijn na acht wedstrijden in de play offs nog steeds ongeslagen. Dat toont hoe sterk we zijn en dat moeten we volgende week ook tonen", is Hayen strijdvaardig.