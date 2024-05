De ongelooflijk straffe statistiek van Anderlecht die Club Brugge toch angst moet aanjagen

Het Lotto Park, de thuisbasis van Anderlecht, is dit seizoen een echte burcht geworden. De Brusselaars laten er amper punten liggen. En al zeker niet tijdens de play-offs. Club Brugge weet wat hen te wachten staat.

Het Astridpark loopt voor elke thuismatch van Anderlecht bomvol. De ticketcorner moet elke match tientallen mensen wegsturen die nog achter een ticketje komen zagen. Het is elke match uitverkocht.

Dat is zo al heel het seizoen. De bezettingsgraad is net geen 100 procent, zo blijkt. Al worden daar ook abonnees bijgeteld die niet opgedaagd zijn, maar daar kunnen uiteraard geen exacte cijfers van gegeven worden.

Onder impuls van hun 12de man slaagde Anderlecht erin om dit seizoen maar één keer te verliezen thuis. Van KV Kortrijk 'of all people' dan nog. Die kwamen op de laatste speeldag van de reguliere competitie de drie punten pakken richting West-Vlaanderen.

Wordt Club de gouwgenoot die daar ook in slaat? Van de 18 andere wedstrijden heeft Anderlecht er 15 gewonnen en drie gelijkgespeeld. 48 punten uit 57, of 84,2%, in het Lotto Park is bijna hoogste onderscheiding.

En dat is een kampioenswaardig totaal. Met de steun van het publiek is het Astridpark een bijna onneembare vesting geworden. Daarom vraagt Brian Riemer het publiek om er zondag een hel van te maken.