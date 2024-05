Er zal héél véél geld rollen: 'Na toptransfer van Mbappé heeft Real Madrid dé topprioriteit (en het is niét Haaland) voor 2025 al bepaald'

Real Madrid wil het (Europese) voetbal de komende jaren domineren. De komst van Kylian Mbappé kadert in dat plan. Maar ook dé transferprioriteit voor de zomer van 2025 is reeds bepaald door Florentino Perez.

Kylian Mbappé kondigde vorige week zijn afscheid bij PSG aan in een officiële videoboodschap. Het vertrek van de aanvaller uit De Lichtstad was even verrassend als de aankondiging dat hij voor Real Madrid zal gaan voetballen. Dat statement wordt voor de start van het EK verwacht.

De komst van Mbappé is echter geen eindpunt voor De Koninklijke. Florentino Perez wil de komende seizoenen blijven investeren. Meer zelfs: de voorzitter van Real Madrid heeft dé transferprioriteit voor de zomer van 2025 al bepaald.

De Spaanse media weten dat Florian Wirtz de volgende absolute toptransfer van Real Madrid moet worden. En de Spaanse grootmacht volgt een beproefd recept: de eerste (informele) contacten zijn reeds gelegd.

Op die manier hoopt Real Madrid de transfer al in het hoofd van de 21-jarige middenvelder te planten. Waarom? Heel simpel: het kan maar helpen om bij onderhandelingen met Bayer 04 Leverkusen de prijs te drukken.

Wie wordt de volgende topaanwinst van Real Madrid?

Het contract van Wirtz bij Die Werkself loopt immers tot medio 2027. Met een geschatte marktwaarde van maar liefst 110 miljoen euro belooft een transfer geen goedkoop tussendoortje te worden. Leverkusen is allerminst van plan om soldenverkoop te houden.