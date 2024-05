Anderlecht, Club Brugge, Genk en Gent zitten allemaal achter dezelfde speler aan

Opmerkelijk nieuws uit de Zweedse krant Expressen. Die beweren dat zowat de hele Belgische top geïnteresseerd is in een 18-jarige winger van Sogndal IL, een Zweedse tweedeklasser. Het gaat om Edmund Baidoo.

Het gebeurt wel meer dat de Belgische topclubs in elkaars vaarwater terecht komen als het gaat om transfers. Jonge spelers worden door hun manager overal aangeboden en als het iets is waar potentieel in zit, zijn de grote ploegen in België al snel geïnteresseerd.

Baidoo is een apart verhaal. Hij verhuisde pas op 18 maart naar de Zweedse tweedeklasser, maar scoorde intussen al vijf keer en gaf vier assists in 10 matchen. Dat zijn cijfers die iedereen wel wakker schudt.

De Ghanese winger is uitzonderlijk snel en heeft een bovengemiddelde techniek. Klinkt bekend? Ene Francis Amuzu zou deze zomer het Lotto Park willen verlaten en Jesper Fredberg speurt al naar een vervanger.

Aangezien het in Scandinavië te doen is, mag Anderlecht wel degelijk tot de kandidaten gerekend worden gezien hun Deense leiding. Brian Riemer vraagt voor volgend seizoen ook spelers met meer diepgang.

Maar ook Gent, Club en Genk investeren graag in jong talent dat ze kunnen laten rijpen bij hun beloftenploeg. Of het uiteindelijk tot een overstap komt, is nog de vraag, want er is ook concurrentie van Malmö FF, Molde FK, Bødo/Glimt en FC Basel.