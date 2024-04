📷 Zeer sportief moment van Brandon Mechele bij probleem met Tolu

KRC Genk verloor in eigen huis uiteindelijk met ruime cijfers van Club Brugge: 0-3. Tijdens de wedstrijd was het ook even schrikken toen Tolu Arokodare plots onwel werd op het veld. Gelukkig was Brandon Mechele in de buurt.

Iets na rust was er een felle botsing tussen Club-doelman Nordin Jackers en de Genk-spits Tolu Arokodare. Een paar minuten later werd die plots onwel, wat toch even tot de nodige onrust zorgde in de CEGEKA-Arena. Tolu hield tegenstander Brandon Mechele vast om zich recht te houden en die hielp de speler door hem effectief recht te houden. Uiteindelijk ging Tolu toch gaan liggen en kreeg hij de nodige zorgen van de medische dienst. © photonews © photonews Hij verloor nooit het bewustzijn, maar kon wel niet verder in de wedstrijd. Uit voorzorg werd hij vervangen door Wouter Vrancken. Het gebaar van sportiviteit van Brandon Mechele kreeg dan weer veel bijval van alle kenners. Eigenhandig van het veld geraakt Uiteindelijk kon Arokodare op eigen kracht het veld verlaten. Hij ging nog plaatsnemen op de bank van Genk, dus mogelijk valt de blessure op langere termijn ook nog mee - vermoedelijk gaat het om een lichte hersenschudding. De Nigeriaanse spits kon ook niet voorkomen dat Genk in eigen huis met 0-3 verloor van Club Brugge. Alle eventuele titeldromen zijn daardoor definitief gaan vliegen. De Limburgers hebben nog vier wedstrijden om hun seizoen nog wat kleur te geven.