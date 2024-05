Antwerp-coach Mark Van Bommel kan het echt niet geloven: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Antwerp heeft zondagavond met 1-2 verloren tegen Cercle Brugge. Mark Van Bommel zag dat het beter moest, maar was vooral onder de indruk van de supporters.

"Het ging een beetje tegen elkaar op", begint de coach zijn analyse. "Als wij de kansen goed uitspelen op onze manier, dan moet je die wedstrijd gewoon winnen. Maar dat doen we niet."

Maar bijna meteen aan het begin van de persconferentie begint Van Bommel over de supporters. Die veerden bij een 0-2 achterstand plots allemaal recht, alle handen gingen op elkaar voor The Great Old.

"Alles zit tegen. Nu dit drie dagen na de bekerfinale, we verliezen wedstrijd na wedstrijd. Je staat 2-0 achter, maar wat er dan gebeurde in het stadion, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

"Het publiek dat zo achter ons gaat staan, dat is waanzinnig. Ze hebben dat vorig jaar gedaan, alleen wonnen we toen wedstrijden mede dankzij hen. Toen konden we wedstrijden draaien. "

"Ik heb al veel over die sfeer gehoord, alleen hebben we nog nooit zo diep gezeten. Het waren allemaal hoogtepunten die we meemaakten. Nu verliezen we een aantal keer na elkaar, we verliezen de bekerfinale. Nu zie je pas wat voor publiek het is", gaat Van Bommel verder.

De Nederlandse coach kon het écht niet geloven. "Nu zie je pas hoe uniek het is wat we meemaken. Dit was kippenvel, ik denk dat iedereen hier in de zaal dat wel had. Ik heb bij grote ploegen gespeeld, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik krijg er weer kippenvel van."