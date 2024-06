Romelu Lukaku laat de fans van Anderlecht dromen, maar wanneer zien we hem in het Lotto Park?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Of het voor deze zomer zal zijn? Die kans lijkt na een derde plaats voor RSC Anderlecht in de Champions' Play-off eerder klein. Maar Romelu Lukaku heeft met een uitspraak deze week toch weten te verbazen richting RSC Anderlecht.

"Een terugkeer naar Anderlecht? Natuurlijk, dat gaat gebeuren. Dat is niet de juiste vraag. Ik denk misschien wel sneller dan de mensen verwachten", wist Romelu Lukaku te verbazen in gesprek met RTL. Rest de vraag: wanneer komt hij terug?

Goede vriend Gilles Mbiye-Beya bond een paar maanden geleden de kat al eens de bel aan in MIDMID: "Dichter bij huis, bij de club van zijn hart, dichter bij familie en vrienden, het zou zeker kunnen", aldus de analist.

Geniaal momentum om de sterren te halen

"Het zou vet zijn als hij zou komen terwijl hij nog echt supergoed is. Voor het Belgisch voetbal zou het geniaal zijn en het zou een momentum zijn om opnieuw de sterren te halen", droomde Evert Winkelmans alvast wat mee.

Romelu Lukaku is van geboortejaar 1993 en werd in mei 31 jaar. Het lijkt misschien nog iets te vroeg om al terug naar België te komen, al was dat altijd zijn droom en belofte. En de woorden van Big Rom zelf doen nog steeds dromen.

Volgens Mbiye-Beya was het alvast een goed teken dat hij niet gekozen heeft voor de zandbak van Saoedi-Arabië. Romelu Lukaku heeft altijd gezegd dat hij ging terugkeren naar Anderlecht én dat hij niet ging wachten tot hij versleten was.

De Belgische topspits staat nog tot 2026 onder contract bij Chelsea. De kans dat hij daar nog aan veel spelen zal toekomen? Vrij klein. En ook bij AS Roma - dat hem dit jaar huurde van de Engelse topclub - lijkt er geen toekomst te zijn voor hem.

Deze zomer of in 2026 naar Anderlecht?

Onder meer vanuit Saoedi-Arabië is er interesse, terwijl vanuit de Serie A er aandacht is van Napoli en AC Milan. Een overstap deze zomer naar Anderlecht lijkt moeilijker haalbaar, gezien de vraagprijs van Chelsea.

Of ze zouden hem aan interessante voorwaarden nog eens moeten willen uitlenen. De komende maanden zal blijken wat er zal gebeuren. Ook de prestaties op het EK van Big Rom kunnen een impact hebben op de zaak.