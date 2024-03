Analisten dromen hardop: "Romelu Lukaku naar Anderlecht als ze kampioen worden? Zou geniaal zijn voor Belgisch voetbal"

RSC Anderlecht mag binnenkort de Champions' Play-off beginnen op een knappe tweede plaats. Of de titel mogelijk is? Dat zal de komende maanden moeten blijken. En wat de komende jaren? Hier en daar wordt al flink gedroomd.

Gilles Mbiye-Beya bond de kat de bel aan in MIDMID: "Ik heb een vraag. Stel dat Anderlecht kampioen wordt en Champions League speelt, zou Romelu Lukaku dan terugkomen? Ik ken hem goed, dat klopt. Maar aan mij gaat hij dat niet vertellen."

Romelu Lukaku is van geboortejaar 1993 en wordt in mei 31 jaar - al werd in de podcast geopperd dat hij al 32 zou worden. Het lijkt misschien nog iets te vroeg om al terug naar België te komen, al was dat altijd zijn droom en belofte.

"Het zou vet zijn als hij zou komen terwijl hij nog echt supergoed is. Voor het Belgisch voetbal zou het geniaal zijn en het zou een momentum zijn om opnieuw de sterren te halen", droomde Evert Winkelmans alvast wat mee.

Anderlecht kampioen, Lukaku in de Champions League?

Volgens Mbiye-Beya is het alvast een goed teken dat hij niet gekozen heeft voor de zandbak van Saoedi-Arabië. Romelu Lukaku heeft altijd gezegd dat hij het ging doen én dat hij niet ging wachten tot hij versleten was.

"Het is misschien nog een jaar te vroeg, maar wat als Anderlecht kampioen wordt? Dichter bij huis, de club waar hij groot geworden is, ..." Jan Vertonghen en Toby Alderweireld gaven als Rode Duivels wel alvast een goed voorbeeld.