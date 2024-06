Spelen de Italianen met vuur? 'Deadline nadert, maar Atalanta gaat aankoopoptie op De Ketelaere niét lichten'

Charles De Ketelaere heeft er een topseizoen opzitten bij Atalanta BC. Het leek dan ook een kwestie van tijd vooraleer de Europa League-winnaar de optie zou lichten om de Rode Duivel definitief aan zich te binden. Het is dan ook een enorme verrassing dat dat niét het plan van Atalanta is.

Atalanta BC huurt Charles De Ketelaere momenteel van AC Milan. La Dea heeft aan aankoopoptie van 23 miljoen euro voor de Rode Duivel. Er is nog tijd tot midden juni om die clausule ook effectief te activeren, maar dat is niét het plan van Atalanta.

En dat is opvallend te noemen. De Ketelaere ontbolsterde helemaal bij het Italiaanse blauw-zwart. Transfermarkt schat zijn marktwaarde vandaag op 34 miljoen euro, terwijl enkele Engelse clubs met plezier veertig miljoen euro en méér willen ophoesten om hem binnen te halen. En dan houden we nog geen rekening met de prestaties op het EK.

De Italiaanse media weten dat Atalanta rond de tafel wil gaan zitten om te onderhandelen met Milan. Het is geen geheim dat quasi alle Italiaanse clubs niet bepaald vooraan staan als het op groene boekhoudingen aankomt. En dus hoopt Atalanta op korting.

Maar dat is niet alles. De aankoopoptie activeert ook meteen een andere clausule. In dat geval krijgt Milan in de toekomst maar liefst tien procent van de nieuwe transfersom die op tafel wordt gelegd. Ook hier wil Atalanta over praten. En het moet gezegd: de tijd dringt.

Waar speelt Charles De Ketelaere volgend seizoen?

Na vijftien juni is het immers niet meer mogelijk om de aankoopoptie te lichten. De bal ligt tot die datum in het kamp van Atalanta, maar het hoeft geen uitleg dat de Europa League-winnaar een enorm risico neemt. Voor Milan zou het alvast een goede zaak zijn als de aankoopoptie niét wordt gelicht. De transfersom zal deze zomer sowieso hoger liggen.