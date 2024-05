Stijnen openhartig over zijn ploeg en het seizoen maar vooral zijn gedrag langs de zijlijn

Stijn Stijnen is er niet in geslaagd met Patro Eisden te promoveren naar de Jupiler Pro League. De trainer maakt een evaluatie van het seizoen.

Een goede week geleden zat het seizoen van Patro Eisden in de Challenger Pro League erop. “Het was een opwindend, leerrijk en goed seizoen”, vertelt Stijnen aan Het Laatste Nieuws. “Neen, het was niet uitstekend, want dan zouden we boven de rest moeten uitgestegen zijn. Maar in ons geval is net niet ook synoniem voor prima.”

Het was het eerste seizoen in het profvoetbal voor Patro. “Misschien is de belangrijkste conclusie wel het feit dat het seizoen 2023-2024 mag onthouden worden als de competitie waarin Patro Eisden voor de vierde keer in zijn bestaan een eindronde speelde met het oog op promotie naar de hoogste afdeling.”

Eigenzinnige aanpak

Stijnen werd vooral gezien als iemand voor wie zijn eigen mening heilig is. “De spelers weten wat ik van hen verwacht en wat niet. Dat is een aanpak die werkt.”

Al bezorgde die eigenzinnige manier van werken hem ook aardig wat kaarten. “Dat is de aard van het beestje, hé. Een aantal kaarten waren terecht, een aantal andere beslissingen waren volgens mij vooral het gevolg van in dit land een duidelijke mening te hebben.”

Stijnen beseft wel dat het zo niet verder kan en dat hij moet veranderen. “En ja, daar werk ik aan. Maar ik onthoud toch vooral dat we met zijn allen meer bereikt hebben dan wat we ambieerden. Met andere woorden: we zijn blijven pitsen op de citroen die op het einde van het seizoen wel heel droog stond.”