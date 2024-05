René Vandereycken komt met straf verwijt richting bestuur van KRC Genk in dossier Wouter Vrancken

Geen Wouter Vrancken meer bij KRC Genk. Hij is wellicht op weg naar KAA Gent, maar officieel is dat nog niet.

De liefde was bijzonder groot, tussen KRC Genk en Wouter Vrancken. Maar de voorbije weken was het plots helemaal voorbij. René Vandereycken stelt er allemaal zijn vragen bij.

“Waarom lieten ze daar met Wouter Vrancken één van de meest begeerde Belgische trainers gaan?”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De uitleg van het Genkse bestuur was dat de trainer naar KAA Gent wil vertrekken.

“Maar ik ben erg benieuwd naar Vranckens versie van de feiten. Stapte hij zelf op, werd hij gedwongen? In Genk denkt het bestuur of een bestuurslid wel eens meer van voetbal te kennen dan de coach. Dat is niet de eerste keer”, reageert de analist zeer straf.

Systeem

Vandereycken zag dat Vrancken de voorbije maanden zijn systeem in de ploeg had geïntroduceerd. “Met El Khannous en El Hadj achter spits Tolu, bewees nochtans zijn dienst . Op Anderlecht koos interim-coach Domenico Olivieri wel voor een variatie met twee spitsen. Wellicht om de tegenstander te verrassen, maar er was te weinig diepgang.”

Toch was dat niet voldoende. “Ik vond de balcirculatie bij Genk zeer goed, maar iedereen wilde de bal in de voeten en er waren geen infiltraties vanuit het middenveld. Genk had meer doelpogingen dan Anderlecht, maar er waren er weinig binnen het kader. Anderlecht was het meest dreigende team.”