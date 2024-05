Vetlesen of Zinckernagel? Johan Boskamp komt met lof voor totaal andere spelers van Club Brugge

Club Brugge heeft heel wat grote namen binnen het team. Maar het zijn niet altijd die grote kanonnen die het verschil maakten.

Club Brugge pakte tijdens de wintermercato stevig uit met de transfer van Thiago naar Brentford. De Engelse club had maar liefst 37 miljoen euro veil voor de spits, een bedrag dat bij velen als veel te hoog bestempeld werd.

“Ik kreeg een beetje schrik voor Thiago. Die 37 miljoen leek me wat veel, maar zoals hij de jongste matchen speelt, is hij wel op niveau. Het is een beer”, klinkt het bij Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

Al wordt het volgend jaar toch wat anders. “Mijn enige bedenking: als hij volgend seizoen met Brentford in de Premier League voetbalt, zullen zijn tegenstanders even groot en breed zijn. Zal hij dan ook de baas zijn? Dat wil ik nog zien.”

Talent van eigen bodem

Maar Thiago is niet de enige die de voorbije weken bij Club Brugge schitterde. “Wat ik heel leuk vind bij Club Brugge is dat jongens uit de eigen speeltuin het zo goed doen: De Cuyper, Sabbe. Die Sabbe heeft volgens mij een long of 27.”

En blauwzwart is niet de enige ploeg die scoort met spelers van eigen bodem. “Dan koop je buitenlanders als - hoe heet hij? - Vetlesen en Zinckernagel en zijn het toch die eigen talenten die de show stelen. Zo hoort het. Dat doen zowel Club Brugge, Genk als Anderlecht goed.”