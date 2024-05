Heel opmerkelijk voetbalschandaal: speler zou zijn tweelingbroer naar wedstrijden hebben gestuurd

In Roemenië gaan er momenteel geruchten rond over een wel heel bijzonder voetbalschandaal. Een speler wordt ervan verdacht zijn tweelingbroer naar wedstrijden gestuurd te hebben...

Bij de Roemeense club Dinamo Boekarest is het onrustig op dit moment. Edgar Ié tekende daar deze winter een contract, maar nu komen er geruchten naar boven dat hij zijn tweelingbroer wedstrijden liet spelen.

Op sociale media gaan er berichten de ronde dat ze bij de club denken dat Edgar zijn broer Edelino het veld op stuurde. In Roemenië stellen ze zich vragen.

Ook omdat Edgar sinds zijn komst niet meer in het Engels heeft gecommuniceerd maar enkel in het Portugees. Edelino speelde in het verleden bij allemaal Portugese clubs en zit momenteel zonder team.

"Het lijkt surrealistisch, maar niemand ontkende het nieuws. Ik kwam erachter dat hij een tweelingbroer heeft die ook voetbalt", citeert Het Nieuwsblad ex-voorzitter Florin Prunea uit Marca.

Dinamo Boekarest zou gevraagd hebben aan de speler om zich te identificeren met zijn rijbewijs, maar daar is hij niet op ingegaan...